القبض على سائق سيارة نقل صدم شخص فى القاهرة بسبب أولوية المرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة ووفاة أحد الأشخاص "به عده جروح وكدمات متفرقة" بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سائق سيارة نقل و قائد سيارة آخرى، حول أولوية المرور بدائرة القسم، فقام على إثرها الأخير بإلقاء حجر على الزجاج الأمامى لسيارة المجنى عليه نتج عن ذلك كسر الزجاج الأمامى، فقام المجنى عليه بالترجل من سيارته لمحاولة إستيقافه فإصطدم به ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءت أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها المقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والإدارية حيال السيارة وقائدها.