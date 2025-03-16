بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 01:28 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 7 وحتى 13 مارس 2025.

وتضمن التقرير مشاركة وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا ،حيث ترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وافتتحت فعاليات اجتماعات الدورة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا،بحضور السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية في النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بفيينا ،واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأستاذ /مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وبحضور 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية والعدل وسفراء من الدول المختلفة.

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الادمان تلقى كلمه مسجلة في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا

وحرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إلقاء كلمة مسجلة من جمهورية مصر العربية خلال فعاليات اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا حيث استعرضت جهود الدولة المصرية وسط إشادة من ممثلي الدول المشاركة بتجربة مصر في ملف مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

الأمم المتحدة تختار مصر أول دولة على مستوى العالم لتطبيق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال حتى سن 18

واختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا جمهورية مصر العربية أول دولة على مستوى العالم لتطبيق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال حتى 18 عام"CHAMPS" ، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارًا وتأكيدًا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها .

الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تتفقد معرض صندوق مكافحة الإدمان بفيينا

تفقدت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، معرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا ، وكان في استقبالها الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وبحضور السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا، واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

منتجات المتعافيات من الإدمان تتصدر معرض صندوق مكافحة الإدمان بمقر الأمم المتحدة بفيينا

وتواجد معرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل مقر الأمم المتحدة في فيينا حيث يتضمن منتجات المتعافيات من الإدمان من اكسسوارت ومشغولات يدوية وشيلان حريمى ،حيث يتم توفير التدريب المهني للمتعافيات ضمن برنامج سر الصنعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " حيث يتضمن المشروع تدريبات على حرف مهنية مختلفة ،وأشادت الدكتورة غادة والى بتجربة الصندوق فى إعادة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين بعد توفير العلاج المجاني لهم وفقا للمعايير الدولية كما يشمل المعرض عدد 7 أبحاث وتقارير علمية صادرة عن الصندوق خلال عام 2024 تعزز من بناء تجربة الصندوق على التقييم المبني على الأدلة العلمية .

الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يعرض تجربة مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات من منظور حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فيينا

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة تعاطي المخدرات ضمن فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بمكتب الأمم المتحدة بفيينا تجربة الصندوق في الحد من الطلب على المخدرات من منظور حقوق الإنسان، حيث تم اختيار الدولة المصرية، بالإضافة إلى 5 دول أخرى " مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، تركيا، الأردن، سلوفينيا"، لعرض تجاربهم في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات، وسط إشادة من جانب ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة بالتجربة المصرية

اختيار فتاة متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمشاركة فى قرع الأجراس من أجل السلام باحتفالية بالأمم المتحدة ضمن 3 دول على مستوى العالم

وشاركت كريمة هانى 17 عاما متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في قرع الأجراس من أجل السلام، في احتفالية الأمم المتحدة بفيينا، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا من الوحدة والتعاون بين الأمم المتحدة واليابان وبين كافة الدول من أجل عالم خالٍ من الصراع وتعاطى المواد المخدرة، وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا، حيث تم اختيارها لتمثل مصر في هذا الحدث المهم، ضمن 3 دول فقط على مستوى العالم، هما "مصر وتايلاند وجنوب أفريقيا "بعد أداء المتطوعة المتميز في منتدى الشباب الدولي لمكافحة المخدرات، الذي يجمع مشاركين من مختلف دول العالم، مما يؤكد ريادة الدولة المصرية في تمكين الشباب وتفعيل دورهم في العمل المحلى والدولي، وشهدت الاحتفالية الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ووممثلى العديد من الدول وسفير دولة اليابان.

تنفيذ 973 نشاط متنوع لرفع الوعى بخطورة الإدمان بالمحافظات المختلفة

على جانب آخر تم تنفيذ 973 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ 47 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وانطلاق قوافل السعادة لمؤسسة حياة كريمة في محافظات مختلفة للتوعية بأضرار التعاطي والإدمان وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 61 نشاط متنوع في " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي والإدمان كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2390 مريض من خلال 34 مركز علاجي ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 2387 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي

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