ضبط 3 أشخاص فى الفيوم يديرون ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.