نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (29): أتلانتا وميلان وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فينيزيا ونابولي الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبولونيا مع لاتسيو الساعة 17:00، وروما مع كالياري الساعة 18:00، وفيورنتينا مع جوفنتوس الساعة 20:00، وأتلانتا مع إنتر ميلان الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (29)
جنوى × ليتشي 2-1
أودونيزي × هيلاس فيرونا 0-1
مونزا × بارما 1-1
ميلان × كومو 2-1
تورينو × إمبولي 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 61 نقطة
2- نابولي: 60 نقطة
3- أتلانتا: 58 نقطة
4- جوفنتوس: 52 نقطة
5- لاتسيو: 51 نقطة