الدوري الإيطالي (29): أتلانتا وميلان وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 10:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلتقي فينيزيا ونابولي الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبولونيا مع لاتسيو الساعة 17:00، وروما مع كالياري الساعة 18:00، وفيورنتينا مع جوفنتوس الساعة 20:00، وأتلانتا مع إنتر ميلان الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (29)

جنوى × ليتشي 2-1

أودونيزي × هيلاس فيرونا 0-1

مونزا × بارما 1-1

ميلان × كومو 2-1

تورينو × إمبولي 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 61 نقطة

2- نابولي: 60 نقطة

3- أتلانتا: 58 نقطة

4- جوفنتوس: 52 نقطة

5- لاتسيو: 51 نقطة