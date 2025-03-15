ضبط 6 أشخاص فى القاهرة أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 متر"، وضُبط بحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهـــم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.