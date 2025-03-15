وزير الرى يتابع موقف منظومة شكاوى المواطنين بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى

- التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة

- أدعم منظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين

- (٩٥.٤٥٪) نسبة حسم الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى فبراير ٢٠٢٥ طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لإستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف سيادته أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى ، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (٧٥٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٥ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥ بلغت ( ٩٥.٤٥ ٪) .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزاره الموارد المائيه و الرى المختصة بمحافظة المنوفية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالى قرية أبو رقبة بمركز أشمون من تراكم المخلفات بجنابية شطانوف المارة من امام المدرسة بالقرية ، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لرى المنوفية وتم تطهير الجنابية أمام تغطية ابو رقبة وحسم الشكوى فى حينه .

وفى محافظة الغربية .. وجهت الاجهزه المعنيه بالوزارة لأجهزة الوزاره المختصة بمحافظة الغربية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من تراكم المخلفات بترعه سحيم الصيفي ، حيث تمت المعاينة بمعرفة الادارة المركزية لرى الغربية وتبين أن الشكوى تقع على صاولة سحيم الصيفى بزمام قرية منية طوخ ، وتم إصدار أمر تطهير ونقل الناتج خارج الكتلة السكنية فى حينه كما يتم نظافة الصاولة بصفة شهرية ضمن عقد تطهير الصاولات .

وفى محافظة كفر الشيخ .. وجهت أجهزه هيئة الصرف لأجهزة الوزارة المختصة بكفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر أهالى قرية أبو زيادة من تراكم ورد النيل بمصرف بحر نشرت ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بإصدار أمر تطهير للمصرف ، مع تطهير المصرف بصفة دورية طبقا لخطة الادارة ضمن عقد التطهيرات .