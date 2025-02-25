أون سبورت تعرض فى العاشرة مساء 20 دقيقة من الكواليس الحصرية لمبارة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 06:31 مساءً - أعلنت شبكة قنوات أون سبورت، إذاعة 20 دقيقة فى تمام العاشرة مساء اليوم، من الكواليس الحصرية لأول مرة، من مباراة القمة رقم 129 بين الأهلى والزمالك التى أقيمت السبت الماضى.

ومن المنتظر أن تعرض قناة أون سبورت الكواليس الحصرية من مباراة الأهلي والزمالك من أرض الملعب بصوت الجمهور.

واكتفى الأهلي والزمالك بتقاسم نقاط القمة 129، والتي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي أشرف بن شرقي للأهلي، ثم تعادل المغربي محمود بنتايج للزمالك، ليحصد كل فريق نقطة واحدة ويفقد كل منهما نقطتين في صراع الصدارة، حيث توقف رصيد الأهلي عند النقطة 33 في المركز الثاني، والزمالك عند النقطة 28 في المركز الثالث.

وأعادت الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري ترتيب المربع الذهبي في جدول المسابقة، حيث تتنافس فرق المقدمة، وأبرزها بيراميدز والأهلي والزمالك، على صدارة الترتيب، وفي الوقت نفسه اشتعلت المنافسة بين ثلاثة فرق على الضلع الرابع في المربع الذهبي، خاصة بين البنك الأهلي والمصري وحرس الحدود.