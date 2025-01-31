«حزب الجيل»: الموقف المصري صامد وثابت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الموقف المصري صامد وثابت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهذا الموقف يتسق مع الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية عبر 75 عام، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وقدمت تضحيات في سبيلها.

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف بكلمات واضحة وصريحة يعلن أنه لن يشارك في هذا الظلم الذي يراد أن يصيب به العشب الفلسطيني من جديد، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يتفق مع القرارات المجتمع الدولية.

وتابع: « مصر تقف دائمًا بجانب الحق والعدل والموقف المصري لم يهتز للحظة خلال الـ7 عقود الماضية»، مشيرًا إلى أن مشهد عودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال مشيًا على الأقدام مشهد أسطوري غير مسبوق ولم نشاهده في التاريخ الإنساني على مدى عشرات الألاف من السنين.