نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:50 صباحاً - استمر الدولي المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، وعاد النرويجي إيرلينج هالاند للتسجيل ومطاردة محمد صلاح…
1- محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفاً
2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفاً
3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً
4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً
5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً
6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً
7- ماثيوس كونه (وولفرهامبتون): 13 هدفاً
8- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً
9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً
10- أولي واتكينز (استون فيلا): 12 هدفاً
11- يوان ويسا (برينتفورد): 12 هدفاً