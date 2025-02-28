نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:50 صباحاً - استمر الدولي المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، وعاد النرويجي إيرلينج هالاند للتسجيل ومطاردة محمد صلاح… 1- محمد صلاح (ليفربول): 25 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 20 هدفاً

3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 19 هدفاً

4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 18 هدفاً

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 15 هدفاً

6- كول بالمر (تشيلسي): 14 هدفاً

7- ماثيوس كونه (وولفرهامبتون): 13 هدفاً

8- جاستن كلويفرت (بورنموث): 12 هدفاً

9- جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس): 12 هدفاً

10- أولي واتكينز (استون فيلا): 12 هدفاً

11- يوان ويسا (برينتفورد): 12 هدفاً