الأهلى وبيراميدز يتقاسمان الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى nile"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 11:27 مساءً - جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile"، تقاسمه فريقى الاهلى وبيراميدز برصيد 36 نقطة عقب إقامة اليوم الخميس الموافق 27 – 2 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ16 من عمر المسابقة حيث استضاف فريق المصرى نظيره سموحة والتقى طلائع الجيش مع البنك، بينما واجه الزمالك فريق زد.

الزمالك يتعادل 1-1 مع زد بدورى Nile وطرد محمد شحاتة.. فيديو

انتهت مباراة الزمالك وزد بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

في الظهور الأول لـ أنيس بوجلبان..المصري يكتسح سموحة بثلاثية في دورى Nile

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً كبيراً على نظيره سموحة، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى نايل

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة طلائع الجيش والبنك الاهلى فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل"

ترتيب دورى نايل