نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (18): شباب الأهلي يلاقي بني ياس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلعب الجزيرة مع دبا الحصن الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبة مع الشارقة بنفس التوقيت، وشباب الأهلي مع بني ياس الساعة 19:15.
النتائج المسجلة في الجولة (18)
خورفكان × الوصل 2-1
البطائح × اتحاد كلباء 0-0
الوحدة × العين 2-1
عجمان × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 44 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- الوحدة: 31 نقطة
4- العين: 29 نقطة
5- الجزيرة: 27 نقطة
6- الوصل: 27 نقطة