دوري أدنوك الإماراتي (18): شباب الأهلي يلاقي بني ياس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثامنة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلعب الجزيرة مع دبا الحصن الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، والعروبة مع الشارقة بنفس التوقيت، وشباب الأهلي مع بني ياس الساعة 19:15.

النتائج المسجلة في الجولة (18)

خورفكان × الوصل 2-1

البطائح × اتحاد كلباء 0-0

الوحدة × العين 2-1

عجمان × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 44 نقطة

2- الشارقة: 37 نقطة

3- الوحدة: 31 نقطة

4- العين: 29 نقطة

5- الجزيرة: 27 نقطة

6- الوصل: 27 نقطة