العالم اليوم - سوريا.. إنتاج 5 ملايين من حشرة "أسد المن" المفترسة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:21 صباحاً - بدأت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حماة السورية بإنتاج 5 ‏ملايين من الحشرة المفترسة "أسد المن"، لمكافحة طيف واسع من الآفات الزراعية، ‏والحد من الاعتماد المفرط على المبيدات الكيميائية الضارة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، الخميس، عن مدير دائرة المكافحة الحيوية بالمديرية المهندس شادي سليمان قوله إن "أسد المن" من أهم الأعداء الحيوية التي يتم ‏إنتاجها، وهي حشرة متوسطة الحجم، يتراوح طولها بين 10و15 ملم، ‏ولونها أخضر فاتح، ولها أجنحة شبكية التعريق متأقلمة بشكل جيد مع البيئة ‏السورية، ما يجعلها فعالة في مكافحة الآفات.‏

وأوضح أن عملية إنتاج "أسد المن"، تتم من خلال تربية الأمات البالغات ‏داخل حاضنات في ظروف مضبوطة، من حيث درجة الحرارة ‏والإضاءة، وتضع الأمات البيوض على شرائح كرتونية، تجمع لاحقاً ‏بمعدل 50 بيضة لكل شريحة، ثم تعبأ هذه البيوض في كبسولات كرتونية، ‏وتوزع على المزارعين بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، بمعدل 100 ‏كبسولة للهكتار الواحد.‏

وأشار إلى أنه عند توزيع البيوض في الحقول، تفقس في البيئة الحقلية، وتتحول إلى ‏يرقات تبدأ نشاطها في البحث عن بيوض ويرقات الآفات الزراعية ‏لافتراسها، وتتميز هذه اليرقات بقدرتها على مكافحة طيف واسع من ‏الآفات، بما في ذلك حرشفيات الأجنحة، والمن، والتربس، والبسيلا، ‏وديدان الأوراق والثمار، والذبابة البيضاء.‏

بدوره، بين مسؤول التربية في قسم إنتاج المفترسات المهندس أحمد ‏داود أن المكافحة الحيوية تعدّ الحل المستقبلي الأمثل لمواجهة الآفات ‏الزراعية ويجب تطويرها لأنها تعد حلاً مناً وفعالاً، بينما لاستخدام ‏المبيدات الكيميائية تأثيرات سلبية على الإنسان والبيئة والنبات.