العالم اليوم - "أبوظبي العالمي" يسجل نموًا قياسيًا في الأصول تحت الإدارة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 07:21 صباحاً - أعلن أبوظبي العالمي، تسجيل نمو غير مسبوق خلال عام 2024 بزيادةٍ كبيرة بنسبة 245 بالمئة في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة.

وذكر بيان صدر اليوم أن أبوظبي العالمي "ADGM" حقق سلسلة من الإنجازات والتطورات الهامة على الصعيدين المالي والتنظيمي، فضلاً عن استكمال عملية انتقال الشركات إلى جزيرة الريم، مُعززاً مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي إن أبوظبي تحتل مكانة رائدة على مستوى القطاع المالي العالمي، مجسدة أبرز معاني الاستقرار والطموح والنمو الاقتصادي، وبينما يعزز "اقتصاد الصقر" مكانته وجهة رائدة للاستثمار والابتكار، يلعب أبوظبي العالمي دوراً محورياً في دعم هذا النمو باعتباره أكثر المراكز المالية أماناً وديناميكية في العالم في مجال إدارة الأصول والثروات.

وأضاف أن التوسع والنمو غير المسبوق الذي حققناه عزز مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ومركزاً ديناميكياً وملتقى لرؤوس الأموال والأفكار والابتكارات الكفيلة برسم ملامح المشهد المالي في المستقبل ، وبناءً عليه نؤكد التزام أبوظبي العالمي في المرحلة المقبلة بدعم جهود إرساء منظومة مالية عالمية تتميز بمرونتها وريادتها وقدرتها على إحداث الأثر العالمي.

وسجّل أبوظبي العالمي زيادة استثنائية بنسبة 245 بالمئة في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في عام 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 35 بالمئة في عام 2023.

ويبلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حالياً 134 مديرا، يديرون أكثر من 166 صندوقاً.

وينعكس النمو الكبير الذي شهده قطاع إدارة الأصول لدى أبوظبي العالمي في زيادة عدد التراخيص الجديدة، مع اتجاه كبرى الشركات العالمية لاختيار أبوظبي العالمي مركزا إقليميا لها.

وبحلول نهاية عام 2024، احتضن أبوظبي العالمي 275 مؤسسة مالية، حصلت 79 منها على التراخيص خلال العام نفسه.

وانضمت إلى أبوظبي العالمي في عام 2024 العديد من المؤسسات المالية الرائدة، بما فيها علامات عالمية مثل: "بلاك روك"، و"بولين كابيتال"، و"بي جي آي إم"، و"نوفين"، و"جنرال أتلانتيك"، و"لون ستار فندز"، و"إنفست إندستريال"، و"مارشال وايس"، و"أكسا آي إم"، و"إيفل إنفستمنت الشرق الأوسط"، و"جي كيو جي بارتنرز"، و"إس إس آند سي" للخدمات المالية، و"مورغان ستانلي".

وعزز أبوظبي العالمي خلال عام 2024 مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة وبلغ إجمالي الشركات العاملة فيه 2,381 شركة، بنسبة نمو بلغت 32 بالمئة على أساس سنوي.

وأثمر تنامي مجتمع الأعمال في المركز المالي العالمي عن زيادة ملحوظة في أعداد القوى العاملة، واستمر تدفق العاملين المتخصصين إلى أبوظبي العالمي خلال عام 2024، ليُسجل زيادة بنسبة 39 بالمئة في إجمالي القوى العاملة فيه.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمِلت شركة نمو، إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي والتي تم إطلاقها في عام 2023 كمنصة تتيح للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، على توسيع شبكة شركاء التمويل في عام 2024 وعززت مكانتها كمنصة تمويل رقمية رائدة، حيث تعتمد المنصة حالياً على اتفاقيات تعاون استراتيجي مع مجموعة من المؤسسات الرائدة، بما في ذلك صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومزودو خدمات الائتمان من القطاع الخاص، مثل "كريديبل إكس" و" كلوب ووركس" و"نيم كارد" لتقنيات الدفع.

وطرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي في عام 2024 عدداً من الأطر التنظيمية، وشملت أهم التطورات لوائح تنظيمية تتعلق بالعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، وإرشادات حول الغسل الأخضر لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التحديثات حول القواعد الاحترازية المتوافقة مع توصيات لجنة بازل.

واستحدث أبوظبي العالمي إطار عمل قويا للإبلاغ عن المخالفات، وأطلق بوابة مخصصة للإبلاغ عن المخالفات لتعزيز النزاهة المالية والامتثال التنظيمي.

وفيما يخص القطاع العقاري، لعبت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي دوراً محورياً في دمج جزيرة الريم عبر إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط.

وأكّد أبوظبي العالمي من جديد ريادته في مجال التمويل المستدام في عام 2024 من خلال نشر ورقة مناقشة لتعزيز أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة.

وكان من بين التطورات البارزة الأخرى في هذا القطاع منح سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تصنيف "صندوق أخضر" الجديد لشركة "فورتكس للطاقة آي في"، وهي شركة تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، بتمويل ودعم من صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والمؤسسات الاستثمارية ويتخذ الصندوق من أبوظبي العالمي مقراً له، وهو من أبرز جهات إدارة الاستثمارات في مجال تحول الطاقة، لا سيما وأنّه يعمل على توجيه رأس المال نحو الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم.

وفي خطوة تعزز التزامه بالممارسات المالية المسؤولة، استقبل المركز المالي العالمي 44 من الموقعين الجدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الملتزمين إلى 160 عضواً.

وشهد عام 2024 زيادة في عدد المكاتب العائلية والمليارديرات العالميين والإقليميين الذين اختاروا أبوظبي، وتحديداً أبوظبي العالمي، لتوسيع عملياتهم التجارية في المنطقة.

وافتتح ليون بلاك، مؤسس شركة أبولو غلوبال مانجمنت والشخصية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة بثروة صافية تزيد عن 14 مليار دولار، فرعاً جديداً لمكتبه العائلي "إليسيوم مانجمنت" في أبوظبي العالمي.

ومؤخراً، أعلن عدد من المكاتب العائلية التي يديرها مليارديرات، عن خطط لتأسيس مكاتب لهم في أبوظبي العالمي في مؤشر على زيادة جاذبية المركز كوجهة عالمية لإدارة الثروات.

ونجح أبوظبي العالمي بتعزيز حضوره العالمي من خلال تنظيم عددٍ من الجولات في أبرز الأسواق المالية؛ كما شارك في جولات ناجحة في نيويورك وواشنطن وباريس وسويسرا وهونج كونج وشنجهاي وسنغافورة ولندن.

وحرص أبوظبي العالمي خلال هذه الجولات على تسليط الضوء على المنظومة المالية الديناميكية لأبوظبي أمام المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول وقادة القطاع المالي العالمي، ليصل إجمالي عدد النقاشات الثنائية لأكثر من 300 لقاء ضمن أهم الأسواق المالية العالمية، من بينها أسواق الولايات المتحدة الأميركية، لندن، أوروبا، هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا، وجنوب أفريقيا.

وسجّلت أكاديمية أبوظبي العالمية، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، نمواً كبيراً خلال عام 2024.