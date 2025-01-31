أخبار مصرية

وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقائه في بيروت مع رئيس حكومة تسيير الأعمال

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقائه في بيروت مع رئيس حكومة تسيير الأعمال 1/2
  • وزير الخارجية والهجرة يؤكد دعم مصر للبنان خلال لقائه في بيروت مع رئيس حكومة تسيير الأعمال 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - اجتمع د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، وذلك يوم 31 يناير خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.

 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر الكبير للجهود التي بذلها دولة الرئيس ميقاتي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية منذ سبتمبر 2021، ونجاحه في تسيير الأمور بحكمة عاليه في ظل تحديات جسيمة تواجه لبنان الشقيق، وكذلك تسيير شئون الدولة خلال فترة الفراغ الرئاسي لأكثر من عامين.

 

وأكد السيد وزير الخارجية أن زيارته لبيروت تأتي في إطار التعبير عن تضامن مصر الكامل مع لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، والرغبة الصادقة في تقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والهدوء للبنان، وتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الاضطلاع بدورها.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا