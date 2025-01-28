الفوج الطلابي الأول لجامعة جنوب الوادي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:29 صباحاً - شارك وفد طلابي من جامعة جنوب الوادي في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٦ تحت شعار: "اقرأ .. في البدء كان الكلمة"، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من ٢٣ يناير حتى ٥ فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

واكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المشاركة بالمعرض تأتي في إطار التوجهات الوطنية بتعزيز الهوية الوطنية والثقافية ورفع الوعي لدى الطلاب، حيث تتضمن فعاليات المعرض ندوات ومحاضرات وورش عمل ومشاركة دولية واسعة حيث يشارك بالمعرض ٨٠ دولة.

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الفوج الأول يضم ٤٦ طالبًا وطالبة بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب بالمعرض الذي يتضمن ٦٠٠ فاعلية ويشهد مشاركة ١٣٤٥ دارًا للنشر و٦١٥٠ عارضًا للاصدارات.

وقام وفد الجامعة بزيارة لمختلف أجنحة المعرض ومنها جناح وزارة الدفاع، أكاديمية الشرطة، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.