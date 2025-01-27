نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف لبحث التعاون الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بالسيدة دورين بوجدان مارتن، السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بمقر المنظمة.

شهد اللقاء استعراض التعاون الممتد بين مصر والاتحاد الدولي للاتصالات، مع الإشادة بدور مكتب الاتحاد في القاهرة في تنفيذ مشروعات مشتركة.

وأكد الوزير على تطلع مصر لتعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها الرقمية.

ناقش اللقاء أيضًا جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أشار الوزير إلى الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا المجال، منها إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما تناول الجانبان آفاق التعاون لدعم القدرات الرقمية لدول إفريقيا وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

من جهتها، أشادت بوجدان مارتن بمبادرة "حياة كريمة" ودورها في تعزيز الرقمنة بالمجتمعات الريفية المصرية، مؤكدة تطلع الاتحاد لاستمرار التعاون مع مصر في دعم البنية التحتية الرقمية.