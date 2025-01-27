وزارة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة "جايكا" لمتابعة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة

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أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة أنشطة مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة، والذي ينفذ بالتعاون بين الوزارة و"جايكا". ترأست البعثة د. شينشرو تاناكا، مستشار أول التعليم الأساسي بمجموعة تنمية الموارد البشرية بالهيئة، بمرافقة السيد ياسوتا ماساموني، خبير مساعد في موضوعات التعليم الأساسي، ووفد من الهيئة.

ترأست اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور نخبة من المسؤولين، من بينهم د. هاني هلال، الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن لشئون صحة وتنمية الأسرة، والأستاذة منى الشبراوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة.

تعزيز التعاون المصري الياباني لتطوير الطفولة المبكرة

أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أهمية الشراكة مع "جايكا" في مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة، مشيدة بالدعم المقدم من الجانب الياباني لتعزيز منهجية التعليم المبكر وفقًا للمعايير اليابانية.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن رؤية مصر للاستثمار في رأس المال البشري، ويستهدف تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال.

كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تطوير مراكز تنمية الأسرة والطفولة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

إنجازات المشروع وخطط المرحلة القادمة

تناول اللقاء استعراض إنجازات المرحلة الأولى للمشروع، التي تضمنت تدريب ميسرات الحضانات، تطوير مواد تعليمية، وإطلاق حملات توعية لأولياء الأمور. كما تم استعراض المرحلة الثانية، التي بدأت عام 2022 وتستمر حتى 2026، مستهدفة 500 حضانة في تسع محافظات.

وتم بحث سبل التعاون بين مبادرة "مودة" ومشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة لتعزيز الأنشطة المشتركة.

التعلم من خلال اللعب هو أساس النجاح

أعربت بعثة "جايكا" عن شكرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات مع مصر، ومشيدة بمفهوم التعلم من خلال اللعب كوسيلة فعالة لتطوير مهارات الأطفال.

جولات ميدانية

شمل برنامج زيارة بعثة "جايكا" جولات ميدانية لعدد من الحضانات، منها حضانة الرؤى وحضانة الطفل السعيد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم إجراء حوارات مفتوحة مع الميسرات حول الخدمات المقدمة وآليات التدريب.

كما زار الوفد حضانة جمعية الهلال الأحمر بفيصل وشارك في ندوة توعية للأمهات بجمعية الفسطاط.

يأتي هذا التعاون ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة التعليم المبكر في مصر، بما يسهم في بناء جيل أكثر استعدادًا لمستقبل أفضل.

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