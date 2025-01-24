بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.. الرئيس السيسى: نعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 05:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يقوم بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر

وقال الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى: بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أجدد التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة. إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف الرئيس السيسى: ومن أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم ، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات أبنائنا وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر."



