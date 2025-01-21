بدر عبد العاطي يلتقى مع رئيسة البرلمان الأوروبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:36 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "روبرتا ميتسولا" رئيسة البرلمان الأوروبى، وذلك خلال زيارته إلى مدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

أشاد الوزير عبد العاطى بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في ١٧ مارس ٢٠٢٤، وبنجاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي عُقد في يونيو ٢٠٢٤، باعتباره أحد أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى الفرص الواعدة للاقتصاد المصري والإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة المتجددة.

أوضح الوزير عبد العاطى أن زيارته لمقر البرلمان الأوروبى ولقاءه مع رؤساء المجموعات السياسية ورؤساء اللجان المختلفة بالبرلمان يأتى في إطار الحرص على التواصل مع مختلف المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى والمصالح المشتركة بين الجانبين، خاصة وأنها شراكة متشعبة ومتعددة الأوجه، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المحاور المختلفة من الشراكة. وأعرب عن التطلع لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية.

كما استعرض السيد وزير الخارجية الجهود الحثيثة المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مشدداً على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية خلال المرحلة المقبلة والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. وتم تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.