وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وترتيبات إطلاق مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 08:36 مساءً - في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر افتتاحها يوم الخميس 23 يناير الجاري، قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات الأخيرة والإجراءات التنظيمية للمعرض.

شملت الجولة زيارة قاعة العرض الرئيسية وأجنحة الجهات المشاركة، حيث أشاد الوزير بالجهود المبذولة لضمان تنظيم المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الثقافية. كما زار جناحي "الأزهر الشريف" و"مجلس حكماء المسلمين"، مشيدًا بدورهما في تعزيز الهوية الثقافية والفكرية. واطلع على تجهيزات "قاعة الكتب المُخفضة"، التي تُبرز حرص الوزارة على توفير الثقافة بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

وخلال الجولة، تابع الوزير الترتيبات النهائية لإطلاق مبادرتي "المليون كتاب" وتطبيق "كتاب"، اللتين تهدفان إلى نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، في خطوة تُعزز الوصول إلى الكتاب بجميع أشكاله.

وأكد وزير الثقافة أن الدورة الحالية تُعد منصة هامة لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، قائلاً:

"معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد معرض للكتب، بل هو ملتقى للإبداع والمبدعين وتجربة ثقافية متكاملة تُظهر تنوع وثراء الثقافة المصرية والعربية."

وفي ختام جولته، شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لضمان نجاح المعرض وخروجه بالصورة التي تُعبر عن ريادة مصر الثقافية ودورها المحوري في دعم الإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.