التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة مساعداته التاسعة لإغاثة غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 09:33 مساءً - استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير فيديو يعكس جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نقل المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وعرض التقرير إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن الاستعداد لانطلاق قافلة إغاثية تاسعة إلى قطاع غزة على متنها مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

وأوضح التحالف أن هذه القافلة تأتي استمرارا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها.