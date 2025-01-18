أخبار مصرية

التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة مساعداته التاسعة لإغاثة غزة (فيديو)

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التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة مساعداته التاسعة لإغاثة غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 09:33 مساءً - استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير فيديو يعكس جهود التحالف الوطني للعمل التنموي في نقل المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وعرض التقرير إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن الاستعداد لانطلاق قافلة إغاثية تاسعة إلى قطاع غزة على متنها مساعدات إنسانية عاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

وأوضح التحالف أن هذه القافلة تأتي استمرارا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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