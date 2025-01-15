حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 12:32 مساءً - الوزير : التوقيع يأتي في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات

2. الشركة الجديدة ستقوم بالمشاركة فى تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة بإستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية

في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لإستكمال تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشتمل على خمسة محاور يتضمن المحور الثاني منها تطوير السكة والبنية الاساسية وذلك لزيادة معدلات السلامة والامان بكافة خطوط شبكة السكك الحديدية

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية انشاء شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف الإيطاليه المتخصصة في مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية تحت مسمى (سالشيف تراك) وذلك بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية وحضر مراسم التوقيع السفير /ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة

هذا وقد قام بالتوقيع كل من المهندس/ محمد عامر رئيس مجلس الإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، والسيد / فاليريانو سالسيتشا الرئيس التنفيذي للشركة والسيد / شادي احمد الرئيس التنفيذي لشركة TLC (المشاركة في المشروع بنسبة 10%).

صرح الوزير ان هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات وفي اطار خطة وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للوصول إلى أفضل سبل التطوير و توطين أحدث سبل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتدريب كوادر وزارة النقل وهيئاتها التابعة على احدث نظم التكنولوجيا العالمية وتنفيذ المشروعات بالدقة والجودة العالية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي اصبحت واقعا ملموسا لجمهور الركاب .

مضيفا أن الشركة الجديدة ستقوم بالمشاركة فى تنفيذ أعمال تجديدات وانشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة بإستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية حيث ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الاصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة لافتا الى انه من المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كم + 200 مفتاح بمعدل 100 كم + 70 مفتاح كحد أدنى سنوياً وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة مما يعني أن تقوم بتجديد 2500 كم سكة و 1750 مفتاح بالاضافة الى مشاركة الشركة الجديدة فى انشاء الخطوط الجديدة والتى تقوم بها الهيئة وباقى قطاعات وزارة النقل وكذلك التوسع في نطاق عملها ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية بافريقيا والشرق الاوسط .

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء أن اعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و تعظيم دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر في نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية بما يساهم في تخفيف الأعباء على الطرق مشيرا الى ان الوزراة تقوم بالتزامن مع انشاء الشركة الجديدة بتطوير شركات الوزارة العاملة في هذا المجال مثل ايرتراك وايجيفراي وتدعيمها باحدث المعدات وكذلك تعظيم مشاركة شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في هذا المجال الخطوط الجديدة لتنفيذ مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحالية وانشاء الخطوط الجديدة .

ومن جانبه اكد السيد / فاليريانو سالسيتشا عن سعادتة بهذا التوقيع مؤكداً انه سيتم استخدام احدث المعدات والماكينات العالمية في هذا المشروع لتنفيذ كافة الاعمال بجودة عالية خاصة وان الشركة حريصة على نجاح هذا المشروع ليشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر مع هيئة السكك الحديدية المصرية