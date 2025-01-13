رفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 05:37 مساءً - رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، ومن المزمع أن يناقش المجلس خلال الجلسة غدا المواد من 143 حتى 171 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما يناقش المجلس بجلسة غدا الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي يهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا انتهت مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضى.