أغلبية البرلمان اللبناني تختار نواف سلام رئيسا للحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 04:35 مساءً - قالت تقارير إخبارية إن الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان اللبناني اختارت نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.

من هو نواف سلام؟

ولد فى بيروت عام 1953.

يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

شغل منصب سفير وممثل لبنان في الأمم المتحدة بين يوليو عام 2007 وديسمبر من عام 2017.

مثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011 في فترتي لبنان كعضو غير دائم.

شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر من عام 2012 إلى سبتمبر 2013، ورئيس الجمعية بالوكالة في يوليو من عام 2013.

مثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.

ترأس وفود لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وغيره.

حاصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974.

حاصل على دكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون عام 1979.

حاصل على بكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية عام 1984.

حاصل على دكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992

