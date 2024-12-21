الرئيس السيسي: شركة العاصمة لديها حساب في البنك بـ 80 مليار جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شركة العاصمة لديها حساب فى البنك بـ 80 مليار جنيه، مضيفا: "المنشآت اللى بتتعمل فى العاصمة دي كلها على حساب مين.. المنشأت الحكومية يعني الوزارات والحكومة كلها على حساب شركة العاصمة.. ساعة لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر.. مش معاها حاجة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: "النهاردة شركة العاصمة بعد ما عملت اللى عملته فى العاصمة.. الحكومة كلها ومدينة الثفافة والفنون كلها.. ويقولك انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين.. عملت مسجد مصر والكاتدرائية وحي المال والأعمال والرياسة.. كله".

وتابع : "شركة العاصمة تأجر للحكومة كل المنشأت وبتاخد من الحكومة سنويا من 7 - 10 مليارات جنيه.. كام.. بنتكلم عن 7 – 10 مليارات جنيه.. لها حساب فى البنوك 80 مليارا.. ولها فلوس عند المطورين العقاريين من بيع الأرض فى العاصمة ممكن توصل لـ 150 – 160 مليارا".