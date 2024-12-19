رئيس جامعة القاهرة يشارك في الملتقى المصري الإيطالي عن المناخ وتأثيراته على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - الملتقى في إطار التعاون بين جامعة القاهرة والسفارة الإيطالية في مصر ووزارتي الصحة بمصر وإيطاليا، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

رئيس الجامعة: نحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإيطالية، ونتطلع معا إلى حلول مبتكرة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية ورسم خارطة طريق للتصدي لهذه الظاهرة.

المستشارة ماريلا لا روتشا نائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية: الجامعات الإيطالية تسعى إلى الشراكة مع جامعة القاهرة لما لها من سمعة أكاديمية ومكانة مرموقة، والملتقى بداية لسلسلة من الفعاليات المشتركة في المرحلة المقبلة.

د.حاتم عامر: وزارة الصحة تقوم بدور فعال فى مواجهة التغيرات المناخية وتقدم حلولا بناءة للتعامل مع تحديات الهجرة.

السيد كريستيانو كامبوني مدير مؤسسة الصحة والهجرة والفقر الإيطالية: أحد أهم أهداف الملتقى تحقيق أهداف التنمية الستدامة، وتحديدًا في مجالات الصحة وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية.

افتتح د.محمد سامي عبد الصادق فعاليات الملتقى الذي نظمته جامعة القاهرة من خلال مكتب العلاقات الدولية ود.هايدى بيومى مدير المنح والمشروعات، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ووزارتى الصحة بمصر وإيطاليا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة والهجرة.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، بالتعاون المصري الإيطالي، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، ولافتًا إلى أن جلسات الملتقى غرضها الاسهام في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية ورسم خارطة طريق للتصدي لهذه الظاهرة.

ومن جانبها أشارت ماريلا لا روتشا نائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية إلى سعي الجامعات الإيطالية نحو التعاون مع جامعة القاهرة صاحبة السمعة الأكاديمية الطيبة، مؤكدة على وجود العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة.

كذلك تحدث د. حاتم عامر ممثلا عن وزارة الصحة المصرية، وأشار إلى وزارة الصحة تقوم بدور فعال فى مواجهة التغيرات المناخية وتقدم حلولا بناءة للتعامل مع تحديات الهجرة.

كما تحدث السيد كريستيانو كامبوني مدير مؤسسة الصحة والهجرة والفقر الإيطالية مؤكدا على دور الملتقي في تحقيق أهداف التنمية الستدامة، وتحديدًا في مجالات الصحة وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية

شارك فى فعاليات الملتقى نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ومنهم من جامعة القاهرة: ا.د.فاطمة عابد عميد كلية التمريض، وا.د.محسن أبو النجا الاستاذ بكلية الهندسة، وا.د.أحمد الحسين كامل بالمعهد القومي لعلوم الليزر، وا.د.إيناس جاب الله بكلية طب قصر العيني، وا.د.نسرين صلاح الدين بكلية الصيدلة، وا.د.منى حجازى بكلية التمريض.