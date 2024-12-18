أخبار طقس الخميس.. شبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الخميس 19 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحياناً.

وتتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة ليلا على القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على محافظة مطروح ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.