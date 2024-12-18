مصرع عنصر إجرامي وضبط أسلحة ومواد مخدرة بقيمة 6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:33 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة – سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "تعدى وإتلاف عمدى - مخدرات ، سلاح") بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسيوط.

تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضٌبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "10 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين" – بندقية آلية – عدد من الطلقات).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه) تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.