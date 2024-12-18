الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية ومملكة بوتان بالعيد القومى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن رئيس الدولة لجمهورية النيجر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم إعلان الجمهورية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة