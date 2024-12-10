أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بدبلن للتعبير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - تجمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في جمهورية أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الأيرلندية دبلن للتعبيرعن دعمهم للدولة المصرية ومساندتهم وتقديرهم لجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل تنمية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.

ورفع أعضاء الجالية أعلام مصر وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وردوا الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي والمساندة للدولة المصرية .

وأكد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بأيرلندا وبعض الدول الأوروبية أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، واصفين زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا بالتاريخية.

من المقرر أن يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا بعد ظهر اليوم في ثالث وأخر محطات جولته الأوروبية والتي شملت ايضا الدنمارك والنرويج.