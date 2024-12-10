نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم وكيل كلية علوم الرياضة للبنات جامعة حلوان بالبطولة العربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة سارة البيه على تكريمها في البطولة العربية الأولى للشراع المخصصة للإناث. جاء التكريم تقديرًا لدورها الرائد كصاحبة فكرة إقامة البطولة للإناث فقط، وتم من قبل الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو اللجنة الأولمبية، والشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع، وبحضور الأستاذ سعيد زاده الأمين العام للاتحاد العربي والأستاذ نعمان الحسن الأمين العام المساعد.

شاركت الدكتورة سارة البيه، بصفتها نائب رئيس الإتحاد العربى للشراع ووكيل كلية علوم الرياضة للبنات بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفعاليات وسباقات البطولة التي أقيمت في مملكة البحرين. وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة نحو تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي.



وقد أكدت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات أن هذه البطولة تتجاوز كونها مجرد حدث رياضي، لتصبح رسالة عميقة للتضامن والاعتزاز بقدرات المرأة العربية. واوضحت أن الرياضة حق للجميع دون أي استثناء.

واعتبرت أن هذه البطولة تمثل خطوة أولى استراتيجية نحو فتح آفاق جديدة للرياضة النسائية في المنطقة العربية، مهدت الطريق للأجيال القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتمكين للمرأة. فهي بذلك ترسم مسارًا واعدًا للتغيير الإيجابي وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي.