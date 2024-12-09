نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارا وزاريا بتكليف رئيسا جديدا لقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف محمد عبد البديع والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونًا أيهما أقرب، وذلك خلفا للدكتور أيمن عشماوي الذي كُلف بمنصب مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار المصرية.

محمد عبد البديع

يذكر أن محمد عبد البديع كان قد التحق بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار منذ تخرجه من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1992، حيث تدرج في العديد من المناصب بالعديد من المواقع الأثرية التابعة للمجلس حتى تولى إدارة اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2014، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا منذ عام 2017 حتى تم تكليفه بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية.