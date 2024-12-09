أخبار مصرية

وزارة الأوقاف تعقد أمسية ثقافية لليوم الثاني على هامش المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/18
  • 2/18
  • 3/18
  • 4/18
  • 5/18
  • 6/18
  • 7/18
  • 8/18
  • 9/18
  • 10/18
  • 11/18
  • 12/18
  • 13/18
  • 14/18
  • 15/18
  • 16/18
  • 17/18
  • 18/18

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعقد أمسية ثقافية لليوم الثاني على هامش المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة الأوقاف، أمسية ثقافية لليوم الثاني على التوالي، على هامش المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم"، بحضور الدكتور بخدة بن عودة جلول بوشيبة، محكم دولة الجزائر، والدكتور محمد بن سالم الريس، محكم دولة تونس، والشيخ محمد محب الله باقى، محكم دولة بنجلاديش، والشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، محكم سلطنة عمان، والدكتور عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والمنشد الديني السوري منصور الزعيتر.

وفي محاضرته أكد الأستاذ الدكتور محمد البيومي أن القرآن الكريم يبني الشخصية المسلمة القادرة على حماية المقدرات وبناء المجتمعات، وأنه إذا ما اكتمل بناء الشخصية المسلمة الواعية،  وصلت إلى مرحلة صناعة الحضارة.

وأوضح سيادته أنه إذا قام المسلم بما عليه من واجبات تجاه نفسه ووطنه، واستفرغ وسعه، هنا تأتي الهداية الربانية، هداية التوفيق، وهذه الهداية يتجلى الله -عز وجل- بها على عباده المخلصين، إذ يقول سبحانه: " أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا".

واختتمت الأمسية بفقرة الإنشاد الديني، للمنشد الديني السوري منصور زعيتر.

262d32f2a7.jpg
bf44c81a3a.jpg
24e04ce85e.jpg
02fefa7697.jpg
c5fd33152e.jpg
0d3950648a.jpg
2b5a290785.jpg
7d3ac5dfb8.jpg
4ac2ecd060.jpg
8459a6bf92.jpg
b1f9e49120.jpg
a215ad9092.jpg
fa97c6608a.jpg
0277cd87cf.jpg
12b6033e54.jpg
7ac03b7475.jpg
639f761c9e.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا