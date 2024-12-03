ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير المستندات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تقليد العملات وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص وسيدة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعه وتقليد العملات المحلية والأجنبية، وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات، أبرزها 3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، الأدوات المستخدمة فى التزوير، 5 هاتف محمول، شهادات تخرج مزورة، ومبالغ مالية عملات محلية و أجنبية "مقلدة".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.