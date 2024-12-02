امير الكويت يهنئ رئيس دولة الإمارات بالذكرى الـ53 للعيد الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات، مشيدا بما حققه البلد الشقيق من إنجازات تنموية وحضارية بارزة على كافة الأصعدة وفي مختلف الميادين.

كما أعرب فيها عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بها بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.