وزارة العمل : ندوة تثقيفية تحت شعار ”سلامتك تهمنا” حول مخاطر الحريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بفندق استراند طابا ،وشركة طابا هايتس بمدينة طابا ، يأتي ذلك بمشاركة عدد 79 من العاملين بالفندق ، حيث شملت الفعاليات مناقشة عدة موضوعات منها: أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضافت مدير المديرية ، أنه حاضر فى الندوة المهندس محمد إبراهيم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة نويبع ، تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ..