القومي للمرأة يشارك في فعاليات اليوم الختامى ل ”الاجتماع العادي الثاني والعشرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات اليوم الختامى ل"الاجتماع العادي الثاني والعشرين لأعضاء المجلس التنفيذي لمؤسسة المرأة العربية" ، والذى نظمته منظمة المرأة العربية، بحضور الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامةللمنظمة ، وبمشاركة عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة من الدول العربية المختلفة ، والذى أقيم بالقاهرة، على مدار يومي 27 و 28 نوفمبر ٢٠٢٤.

وقد شهدت فعاليات اليوم الختامي توزيع جوائز الفتاة والتكنولوجيا لعام 2024 حيث سلمتها كل من المستشارة أمل عمار ، و الدكتورة فاديا كيوان.

حيث تم تسليم الجوائز للفائزات بفئات حملات التوعية وقد فازت بالمركز الأول رقية مصطفى علي، وآية محمد الزقزوق عن حملة دابل فيس من مصر ، وفي المركز الثاني فازت سارة ياسر الجابري عن مبادرة "Yallla Sucess" من مصر، فيما فازت بالمركز الثالث شهد ياسر شحاتة عن مبادرة ملهمة.

و في فئة البرمجة فازت كل من رحيق أيمن جبر بالمركز الأول من مصر، و براءة الأشقر بالمركز الثاني من المغرب، إلى جانب رنيم أبو العلا من مصر والتي فازت بالمركز الثالث، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للفتيات الفائزات .

كما تم توزيع جائزة التميز المؤسسي من أجل المساواة بين الجنسين في كل من فئات القطاع التربوي، حيث فاز فيها في فئة الوزرات وزارة التربية والتعليم بالأردن.

وفي فئة القطاع الخاص فازت بالمركز الأول كل من مؤسسة فارماماد للمنتجات الطبية من لبنان، وفي المركز الثاني فازت شركة راية القابضة للاستمارات المالية من مصر، إلى جانب شركة الاولى للزينة من الأردن، أما في فئة رائدات الأعمال فازت بالمركز الأول السيدة سلمى مفيد محمود عمايري من الأردن، وبالمركز الثاني السيدة بدرية بنت عبد الرحمن بن سويد من سلطنة عُمان، كما فازت وبالمركز الثالث السيدة سها نبيل جميل باكير من الأردن .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقدت المستشارة أمل عمار معرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية و الصناعات التقليدية والذي يشارك فيه المجلس القومي للمرأة و المقام برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي giz و بمشاركة الدول العربية المختلفة.

حيث أعربت عن اعجابها بالمنتجات المختلفة والتي تعبر عن فنون النساء من الدول العربية المشاركة بمنتجاتها، كما أبدت تقديرها للعارضات المصريات ولمنتجاتهن المختلفة التي تعبر عن الهوية المصرية بمختلف محافظاتها.