تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان مساعد نائب رئيس "هيئة المجتمعات" يتابع الحالة العامة واستعدادات التعامل مع الأمطار بمدينة العبور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية بمدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، لمتابعة الحالة العامة للمدينة، وكذا متابعة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الأمطار في فصل الشتاء.

واستهل المهندس خالد سرور، الجولة بتفقد اصطفاف جميع المعدات الموجودة بالجهاز (كهرباء، مرافق، نظافة)، وشركات الصيانة والمقاولين، والتأكد من حالتها الفنية وأنها تعمل بشكل جيد تحسباً لأي ظرف طارئ خلال فصل الشتاء، والتقلبات الجوية المحتملة، وكذا سرعة إجراءات وتدابير التعامل مع الأمطار الغزيرة ومجابهتها وتلافي اثارها والحد من الاضرار الناتجة عنها.





وواصل مساعد نائب رئيس الهيئة الجولة بتفقد مشروع الإسكان (جنة) بالحي الثاني بمركز المدينة، للتأكد من أعمال الصيانة والنظافة والزراعة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة وأعمال الصيانة بمشروعات الإسكان بالمدينة، وذلك لتقديم خدمات أفضل للسكان.

وأنهي مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته، بالمرور ببعض أحياء المدينة لتفقد الوضع العام لمستوى النظافة والزراعة والصيانة والتعامل مع الإشغالات، مشيراً إلى أن العمل المستمر والجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تحقيق رؤية الوزارة لتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة بالمدن الجديدة.





ولفت المهندس خالد سرور، إلى أن الجولة التفقدية تأتى في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدوري للمشروعات الجاري تنفيذها.