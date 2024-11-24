مبادرة سوق اليوم الواحد تستهدف دعم المواطن وتوفير احتياجاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:39 صباحاً - قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة سوق اليوم الواحد ستكون تحت مظلة الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة المصرية، للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تسعى دائما للقضاء على الاحتكار والتضخم، علاوة على ذلك فإنها تعمل على توفير السلع وزيادتها في الأسواق.

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية مع ووزارة الإسكان سيكون مثمر، موضحًا أن وزارة التموين مشرفة على السلع وبالتالي ستضمن جودتها من خلال المراقبة المستمرة عليها، إذ أنها المعنية بهذا الملف.

وتابع: «الأسواق موجودة وموزعة على مختلف الأماكن، أي أنها ليست في مكان واحد، إلى جانب أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي كرسالة طمأنة للمستهلك، بأنه لن يكون هناك خفض في الكميات المعروضة من هذه السلع في المستقبل، ولا توجد أي زيادة للأسعار في المستقبل القريب».

وأشار إلى أن أي شائعات تنتشر بشأن ارتفاع الأسعار تعمل على جعل المستهلك يسعى لشراء كميات كبيرة من السلع، يمكن أن تفوق ميزانيته، وتفوق حاجز إمكانياته واستهلاكه، ويعتبر هو الأمر الذي يؤدي إلى عملية التضخم.