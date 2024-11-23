رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في جولة تفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما ورئيس شركة إيبيكو

شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجولة التفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة أكديما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و الدكتورة الفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما، والدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو.

خلال الزيارة، تمت الإشادة بأهمية الجهود التي يقوم بها مصنع إيبيكو من أجل توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من المستحضرات الطبية بأفضل جودة طبقا للمعايير العالمية ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

وتم التأكيد على أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية للحفاظ على توافر المستحضرات الطبية ذات الأولوية القصوى للمواطن بشكل مستمر ودائم، وحرص مؤسسات الدولة على العمل بشكل متكامل مع شركاء الصناعة؛ وذلك في إطار دعم الاستثمار وجهود التوطين وتعميق التوطين للصناعات الدوائية.