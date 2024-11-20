القاهرة الإخبارية: حزب الله يعزز عملياته ضد قوات الاحتلال بأكثر من 12 هجومًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله أعلن عن تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني تجاه مواقع وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلى، حيث استهدفت تجمعات جيش الاحتلال المشاركين فى العملية البرية على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في الخيام أو القطاع الغربي للجنوب اللبناني أو فى المواقع العسكرية الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية بشكل مباشر، والتى تدار منها العملية البرية.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن حزب الله استهدف عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وصولا إلى المقر الإدارى للواء الجولاني مرتين، الأولى بمسيرات والثانية بالصواريخ وصولا إلى عكا ونهاريا وعدد من المناطق الأخرى في إطار المعادلات التي أرساها حزب الله منذ اليوم الأول لهذه الاشتباكات أن التصعيد فى الجنوب اللبناني يقابله تصعيد فى المستعمرات الإسرائيلى.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة صور، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء وفقا لبيان الصحة اللبنانية، وقد تزيد هذه الأعداد مع استمرار الغارات الإسرائيلية.