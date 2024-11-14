ميناء القاهرة الجوى ينظم دورات تدريبية متعددة ضمن مبادرة "بداية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - نظم مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي عددا من البرامج التدريبية فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" و ذلك في مجالات الحاسب الالي ومقدمة في صناعة الطيران ودورات متعددة في البروتوكول خدمات الركاب وغيرها وفي نهاية الدورات التدريبية تم توزيع شهادات حضور البرامج التدريبة علي الشباب المشاركين .

و صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مشاركة الشركة القابضة في المبادرة تأتي إيمانا بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركة لرفع كفاءات وتنمية مهارات الشباب علما بأن التقديم لحضور الدورات التدريبية يتم من خلال اللينك الخاص بالمبادرة .

جدير بالذكر أن مبادرة بداية تهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة المصرية.