فهد البطل الحلقة 10.. غلاب يتخلص من شرشابي بطريقته المفضلة بإطعام الذئاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 صباحاً - الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل شهدت قيام أحمد عبد العزيز بقتل شرشابى عقب معرفته بأن زوجته وفاء ذهبت إليه وسألت عن سر أبناءها، وذلك بهدف إخفاء أية أسرار بخصوص هذا الأمر عنها.

غلاب قتل شرشابي مستخدماً طريقته المفضلة بإعطائه للذئاب داخل القفص.

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل ذهاب "فهد" أحمد العوضي إلى منزل كناريا من أجل خطبتها، وأثناء بداية الخطوبة وقراءة الفاتحة ودخل مجدي بدر وأخبرهم بأنه زوج كناريا، كما علم بعدها العوضي "فهد" من شقيقتها بأن هند الذى كان يعلم بأنها شقيقتها الصغري هي ابنتها وابنة هذا الرجل "هاشم" .

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل معرفة غلاب" أحمد عبد العزيز" بشأن ذهاب سواق توفيق التمساح " أحمد العوضي" إلى صبحي صديق "حماد الجارحي" والد العوضي الحقيقي، بعدها دخل أحمد عبد العزيز على صفاء الطوخي وأخبرها بأن ابناءها ماتوا وأنها بات يشعر بالملل من رفضها له في كل مرة يدخل عليها على مدار 30 سنة.

لتخبره بأنها تزوجته لغرض واحد وهو حماية ابنها عمر، والإتيان بأبنائها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.