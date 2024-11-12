«محلية النواب» تعقد 4 اجتماعات غدا لمناقشة عدد من المشكلات بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، 4 اجتماعات لمناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تقاعس محافظة الجيزة - استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق تتبرع الكائن بجوار نفق الهرم، وتسليم الوحدات السكن للحاجزين منذ أكثر من 30 عاما.

لجنة الإدارة المحلية

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني بشأن متابعة الجدول الزمني المحدد لمبنى الذي لتنفيذ أعمال البنية الأساسية مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الري - الطرق - الكباري بمناطق امتداد الشيخ زايد - الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة»، مع ضرورة الإفادة بالجدي الزمني المعد لنهو تلك الأعمال والأسباب التي أدت إلى عدم القدرة على الانتهاء من تنفيذها في المواعيدالمحددة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر إعادة بناء الجامع الكبير بصفط اللبن في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك التأخر في تنفيذ وبناء الوحدة الصحية بضغط اللبن بنطاق في بولاق الدكرور - محافظة الجيزة.

طلب إحاطة

وتناقش اللجنة البرلمانية طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد الحداد، عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع محمود مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورا بمنية النم وميت تمامة البجيلات، وتوسعة الطريق بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة وموافقة الجهات المختصة وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول شكاوى واردة من بعض المحافظات في عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، بشأن رفع كفاءة طريق ترعة السلام.