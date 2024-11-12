سفيرة سلوفاكيا في مصر تفتتح معرضًا فنيًا لرسومات كتب الأطفال بالغردقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - افتتحت لينكا ميهاليكوفا، سفيرة سلوفاكيا في القاهرة، برفقة اللواء حامد أحمد حامد، مستشار محافظ البحر الأحمر، معرضًا فنيًا لرسوم كتب الأطفال بمكتبة مصر العامة في الغردقة.

ويعرض هذا المعرض رسومات من دول مجموعة V4، والتي تضم سلوفاكيا والمجر وبولندا وجمهورية التشيك، إلى جانب مصر.

تعزيز التبادل الثقافي بين الدول

يأتي المعرض في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الدول المشاركة، حيث حضر الافتتاح عدد من أبناء الجالية السلوفاكية وطلاب مدارس الغردقة، بالإضافة إلى سيد طلبة، مدير مكتبة مصر العامة. وأوضحت السفيرة ميهاليكوفا أن اللوحات المعروضة تجسد قصصًا تراثية من كل دولة، وتعتبر مدينة الغردقة محطة مهمة لاستضافة المعرض نظرًا لوجود جالية سلوفاكية بها.

برنامج ثقافي مشترك

وأكدت السفيرة أن هذا المعرض يُعد جزءًا من برنامج ثقافي يهدف إلى عرض أفضل رسومات كتب الأطفال، ويستمر لمدة يومين، بعد أن جاب سابقًا عدة مدن مصرية منها القاهرة والجيزة والإسماعيلية.

شراكة سياحية واقتصادية قوية

وأشارت ميهاليكوفا إلى أن الغردقة تستقبل حوالي 100 ألف سائح سلوفاكي سنويًا، حيث تُعد مصر وجهة سياحية رئيسية لهم.

وأكدت على الشراكة المتنامية بين سلوفاكيا ومصر في المجالات الاقتصادية والسياسية، مبينة أن مصر تُعد من أهم المقاصد السياحية للسلوفاكيين لما تتمتع به من شواطئ خلابة ومعالم أثرية تاريخية.

احتفالات بمرور ثلاثين عامًا على العلاقات الدبلوماسية

وكشفت السفيرة أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي بدأت في الأول من يناير 1993 مع افتتاح السفارة السلوفاكية في القاهرة، وهو ما يعكس عمق العلاقات والصداقة بين الشعبين المصري والسلوفاكي.