أبو الغيط: سنتحرك نحو تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:35 مساءً - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن حل الدولتين سيتحقق، موضحا أنها مسألة وقت، بينما يبقى الهدف الرئيسي من القمم هو التعجيل به.

وشدد أبو الغيط على أن شعوب الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية لا يمكن أن تسمح بأي تقاعس فيما يتعلق بالشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين.

وأشار أنه من بين قررات القمة هو التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجميد عضوية إسرائيل في المنظومة الأممية، موضحا أن هذا القرار سيلقى قبولا دوليا.

وأوضح أبو الغيط أن مثل هذا القرار لا يخضع لسلطة مجلس الأمن، حيث إن الحديث يدور حول التجميد، وليس طرد إسرائيل، وهو ما يخضع لموافقة أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.