نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين بالدولة وفقًا لوزارة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية.

تبدأ عملية الصرف من يوم الأحد 24 نوفمبر وتستمر حتى الخميس 28 نوفمبر، لضمان عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتوفير المرتبات بشكل متاح على مدار الأيام المحددة.

جدول مواعيد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2024

الأحد 24 نوفمبر : أول أيام صرف المرتبات.

: أول أيام صرف المرتبات. الاثنين 25 نوفمبر : ثاني أيام الصرف.

: ثاني أيام الصرف. الثلاثاء 26 نوفمبر : ثالث أيام الصرف.

: ثالث أيام الصرف. الأربعاء 27 نوفمبر : رابع أيام الصرف.

: رابع أيام الصرف. الخميس 28 نوفمبر: خامس أيام الصرف.

كما أوضحت الوزارة أن المستحقات المتأخرة ستُصرف في أيام 7، 10، و11 من الشهر نفسه.

أماكن صرف المرتبات

يمكن صرف مرتبات نوفمبر 2024 من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

البريد المصري

الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة

وفقًا لآخر زيادة أقرها مجلس الوزراء في مارس 2024، يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري كالتالي:

الدرجة السادسة : 6000 جنيه

: 6000 جنيه الدرجة الخامسة : 6500 جنيه

: 6500 جنيه الدرجة الرابعة : 7000 جنيه

: 7000 جنيه الدرجة الثالثة : 7500 جنيه

: 7500 جنيه الدرجة الثانية : 8000 جنيه

: 8000 جنيه الدرجة الأولى : 8200 جنيه

: 8200 جنيه درجة المدير العام : 9200 جنيه

: 9200 جنيه الدرجة العليا : 10200 جنيه

: 10200 جنيه الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

إرشادات وزارة المالية للعاملين

أهابت الوزارة بالعاملين تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تواريخ الصرف المحددة، وذلك لتيسير عملية الحصول على المرتبات وتجنب الازدحام.