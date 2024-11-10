نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تخصيص لجان بالإدارات التعليمية لمتابعة الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسئول مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص لجان بالادارات التعليمية، لمتابعة تجهيز الاستمارات الالكترونية والورقية، لدخول طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات منتصف العام الدراسي.

وأشار المصدر، إلى أنه يجب الانتهاء من كفاية الاستمارات قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادا لتجهيز لجان النظام والمراقبة.

جاء ذلك استعدادا لتجهيز الاستمارات الالكترونية، لدخول طلاب الشهادة الإعدادية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025.

يذكر أن حدد وزارة التربية والتعليم، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2024/2025، وجاءت كالتالى:

1- سداد مبلغ 158 جنيها كرسوم إضافية مقابل خامات ومستلزمات الامتحان، تشمل الرسوم 10 جنيهات كرسوم إضافية

2- 148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات. بالإضافة إلى طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات

3- يمكن للطلاب سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي

4- يجب على الطالب تقديم إيصال السداد مع استمارة التقدم إلى لجنة القيد بالمدرسة



5- أربع صور شخصية مكتوب عليها الاسم إضافة إلى صورة بطاقة ولى الامر