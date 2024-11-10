نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح والإسكندرية) وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

الأمطار : من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مدن حلايب وشلاتين وشمال سيناء، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

: من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مدن حلايب وشلاتين وشمال سيناء، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجات الحرارة: يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال الليل، يصبح الطقس مائلًا للبرودة، خاصة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري : العظمى 24، الصغرى 16

: العظمى 24، الصغرى 16 السواحل الشمالية : العظمى 22، الصغرى 16

: العظمى 22، الصغرى 16 شمال الصعيد : العظمى 25، الصغرى 14

: العظمى 25، الصغرى 14 جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 16

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

نصائح مهمة من هيئة الأرصاد الجوية

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بما يلي: