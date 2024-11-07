نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ظاهرة تسيطر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا وتكشف عن موعد نوة المكنسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس غدًا، الجمعة 8 نوفمبر 2024، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الجو مائلًا للبرودة ليلًا على كافة أنحاء البلاد، ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع اقتراب موعد نوة "المكنسة" الشتوية، وهي نوة تحمل أمطارًا غزيرة وتغييرات جذرية في الطقس.

شبورة كثيفة صباحًا تحجب الرؤية على الطرق

وتتوقع الأرصاد انتشار شبورة مائية كثيفة بين الساعة 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، التي تربط القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنصح الهيئة بتوخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات العالية حفاظًا على سلامة المواطنين.

فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح، قد تمتد أمطار خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويُنصح المواطنين بالاستعداد لاحتمالات الأمطار في هذه المناطق واتباع نصائح الأرصاد العامة للوقاية من التقلبات الجوية.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد، ستكون حالة البحر المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فسيكون أيضًا معتدلًا بارتفاع أمواج مماثل، مع رياح شمالية غربية.

موعد نوة "المكنسة": أولى النوات الشتوية في مصر

كما تعد نوة "المكنسة" بداية النوات الشتوية في مصر، وتبدأ عادة بعد منتصف نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، وتتميز هذه النوة برياحها الشمالية الغربية وأمطارها الغزيرة، وسُميت بـ "المكنسة" لأنها تعمل على تنظيف الأجواء من الغيوم وتعيد الاستقرار للطقس بعد اضطرابات الخريف، حسب ما أفادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 8 نوفمبر 2024 في مختلف المدن والمحافظات:

القاهرة: 27/18

العاصمة الإدارية: 28/17

6 أكتوبر: 27/17

بنهــــا: 27/18

دمنهور: 26/17

وادى النطرون: 28/16

كفر الشيخ: 26/18

المنصورة: 27/18

الزقازيق: 27/17

شبين الكوم: 26/18

طنطا: 26/17

دمياط: 26/19

بورسعيد: 25/20

الإسماعيلية: 28/17

السويس: 28/18

العريش: 27/17

رفح: 25/18

رأس سدر: 27/20

نخل: 26/12

كاترين: 21/10

الطور: 27/17

طابا: 27/19

شرم الشيخ: 29/22

الإسكندرية: 25/17

العلمين: 24/18

مطروح: 23/18

السلوم: 22/15

سيوة: 24/14

رأس غارب: 29/21

الغردقة: 30/20

سفاجا: 30/21

مرسى علم: 29/19

شلاتين: 30/21

حلايب: 27/22

أبورماد: 29/20

رأس حدربة: 27/22

الفيوم: 27/15

بني سويف: 28/15

المنيا: 28/14

أسيوط: 29/15

سوهاج: 29/15

قنا: 31/16

الأقصر: 31/16

أسوان: 30/17

الوادي الجديد: 29/15

أبوسمبل: 30/17

نصائح مهمة للمواطنين لتجنب مخاطر الشبورة والأمطار

في ظل هذه التحذيرات، تقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب أي مخاطر متعلقة بالشبورة المائية والأمطار: